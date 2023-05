PILDIGALERII ⟩ Jõhvis avas uksed veel üks toidupood

Tegu on Maxima 85. poega Eestis ning kolmandaga Jõhvis. "Jõhvilased armastavad Maximat ja usun, et ostjaid jätkub kõikidesse siinsetesse meie keti kauplustesse," ütles Maxima Eesti juhataja Kristina Mustonen. "Tegu on esimese poega, kus on rakendatud meie uut disainisuunda. Eriti palju oleme kuulnud kurtmist kitsaste riiulivahede üle, kus on raske liikuda. Nüüd on need laiemad."