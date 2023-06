15. juunil täitub Patmari talul 33 tegevusaastat. Kõik need aastad on talus kasvatatud teravilja, algusaastatel mõnda aega ka lehmi, sigu ja lambaid. Kui loomapidamine otsa sai, läks kogu rõhk teraviljale. Maad osteti ja renditi juurde, praegu on seda 1200 hektarit.