VIDEO ⟩ Kohtla-Järve tähistas esmakordselt Eesti lipu päeva Ahtme uuel linnaväljakul

Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Eduard Odinets tegi linnaelanikele üleskutse, et nad avaldaksid mõju oma korteriühistute juhtidele, et nad ei unustaks lipupäevadel Eesti lippe majade külge lehvima panna.

"Meie sinimustvalge on nii eriline, nii ilus. Mitte kellelgi teisel ei ole selliseid värve. Me ise oleme ka kõik erilised ja meie riik on eriline. Miks mitte näidata seda erilisust võimalikult paljudel puhkudel ja võimalikult tihti," sõnas ta märkides, et Eesti lipp lehvib küll Kohtla-Järve majadel üha sagedamini, aga seda võiks olla rohkem.

Kohtla-Järve linnapea ütles, et tänasel päeval lehvivad Eesti linnades sinimustvalge kõrval ka sinikollased Ukraina lipud. "Seda sellepärast, et Ukraina lipp sümboliseerib alates 2022. aasta 24. veebruarist ka nõrgema võitlust kurjuse vastu. See on meie kõigi vapruse sümbol. Selle lipu heiskavad kõik need, kes mõistavad selle kurjuse hukka," ütles ta.