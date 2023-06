Sillamäel läks üks naine teisele kallale

4. juunil sai politsei teate, et Sillamäel Viru puiesteel lõi 38aastane naine 36aastast naist.

Veoautost varastati kütust

2. juunil sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Ehitajate tänaval seisnud veoautost on varastatud 300 liitrit kütust. Vargusega tekitatud kahju on 450 eurot.