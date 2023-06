OSK Grupi tegevjuht Deniss Veršinin, kes linnale lepingu lõpetamiseks ettepaneku tegi, ütles, et ettevõte jätkab siiski mänguväljakute hooldamist.

"Ma ei hakka laskuma üksikasjadesse, tekkis väike mittemõistmine, kuid see on juba lahenenud. Leping kehtib ja tööd jätkuvad," sõnas ta. Veršinin lisas, et linna heakorraspetsialist Ilona Heinsalu teeb igal nädalal ringsõidu mänguväljakutele, sealhulgas rahvapargis ja metsapargis asuvatele, ning koostab kõrvaldamist vajavate puuduste nimekirja, mille edastab OSK Grupile.