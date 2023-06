Oru park täitub terveks laupäevaks muusikaga

Lipumäe paviljoni roheala on noorte talentide päralt: seal astuvad üles mitmekülgne lauljatar Inga oma trioga, särtsakas ansambel Välk ja räppmuusik Sammalhabe. Lossiplatsil näeb balletietendust ja esineb gypsy jazz'i viljelev Titoks. Õhtukontserdil kuuleb aga tenorit Oliver Kuusikut. Sadamas esitab Marko Matvere merelaule.

"Programm on tihe ja selleks, et kõigest osa saada, peab palju ringi liikuma," ütles Toila valla kultuurijuht Kaisa Pukk. ""Õhtu ilu" sündiski sellepärast, et näidata Oru pargi võimalusi ja panna lava sinna, kus ta pole kunagi olnud," lisas ta.