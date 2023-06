Toila kaalub riigi pakkumist: uus koolimaja, aga ilma gümnaasiumita

Haridus- ja teadusministeerium näeb, et olemasolev Toila koolihoone on liiga suur, amortiseerunud ja osalt alakasutatud. Samuti ei pea ministeerium alla saja õpilasega gümnaasiume jätkusuutlikuks ning juba praegu on selle pidamine vallale kulukas.

Piret Sapp lisas, et põhikoolivõrgu korrastamiseks Euroopa Liidult välja kaubeldud ligemale 50 miljonit eurot suunab ministeerium täies ulatuses Ida-Virumaale. Omavalitsustelt nõutav omaosalus on 15 protsenti. Lisaks Toilale tegi ministeerium toetusettepaneku Kohtla-Järve, Narva ja Narva-Jõesuu linnale ning Alutaguse vallale.

Kui kaua gümnaasiumiosa kestaks?

Arutelul küsiti, kui kaua võib gümnaasiumosa tegutseda, juhul kui vald riigi pakkumise vastu võtab.

"Eelnevate projektide praktika on olnud selline, et kui uus kool on saanud valmis, siis on otsused ellu viidud. Nii et üldjuhul räägime ajaaknast 3-5 aastat," vastas haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Piret Sapp.