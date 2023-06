Orhideepulmapaar: "Oleme õnnelikud inimesed, et tegime kohe õige valiku"

"Põhjus oli naljakas: ta talutas koju purjus sõpra ja oli vaja loorberit, et vanemad ei tunneks alkoholi lõhna. Minu kodu jäi tee peale. Viisin loorberi ja me jalutasime juba kolmekesi mööda ümbruskonna tänavaid, et sõber kaineks saaks. Lõpuks viisime ta koju ja jalutasime tagasi minu kodu juurde. Lobisesime, nagu oleks vanad tuttavad, jutt ei tahtnud kuidagi lõppeda. Leppisime kokku, et kohtume järgmisel päeval jälle."