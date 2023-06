JUHTKIRI ⟩ Purtse hübriidpark kui läbimurre taastuvenergia tootmisel

Need on lõpuks reaalsed sammud taastuvenergia suunas. See peaks kindlustama Eesti energeetilist julgeolekut ja pidurdama elektri hinna tõusu survet ning Eestil on võimalik taas saada teatud perioodidel ka elektri eksportijaks.

Samal ajal on selge, et selleks ajaks, mil tuul ei puhu ja päike ei paista, vajab Eesti ka juhitavaid elektritootmise võimsusi. Selle katmiseks vajab Eesti vähemasti nii kauaks, kui paremaid lahendusi pole olemas, ka põlevkivienergiat. Seda aga kindlasti väiksemas mahus kui veel neli-viis aastat tagasi. See, kui palju ja kui kaua on vaja põlevkivist elektri tootmise võimet säilitada, tuleb samuti kindlaks teha. Põlevkivijaamad ja -kaevandused vajavad töökindluse säilitamiseks pikemaajalisi investeeringuid ning selleks on vaja pikemat plaani.