HENDRIK AGUR ⟩ Sellise hoolimatuse ja ülbusega ei tohi leppida

Läinud nädalavahetusel vandaalitseti välimööbli kallal ja lõhuti pingilt lauad välja.

See olukord ei ole normaalne ega jätkusuutlik. Mõelge palun kaasa. Mida sellises olukorras teha ja kui kaua see jätkuda saab? Tegemist on sügavama moraalse, kasvatusliku ja väärtuste kriisiga. Neil noortel ei ole nii-öelda põhja all. Nad ei ole saanud sellist kasvatust ja eeskuju, mis ärgitaks mõtlema ja käituma ühiskonna normide järgi. Empaatia, hoolivus, uhkus oma kodulinna, keele ja kultuuri vastu on puudulik.

Kust on selline käitumine ja suhtumine pärit? Kindlasti muidugi kodudest. Kuid mitte ainult, võtmeroll on ka koolidel endil, nende väärtustel, koolikultuuril, hoiakutel, kasvatustööl, eeskujul, nõudmistel.

Küsimus ei ole enam kaugeltki Pärna 47 kinnistu heakorras − see on tehniline küsimus. Probleem on selles, millised noored meie koolides õpivad ja kasvavad.

Kes siis konkreetselt on need lagastajad? Need ei ole pätid ja kaabakad kusagilt eemalt ja kaugelt. Need on meie oma linna noored. Tegemist on meie oma linna koolide õpilastega.

Head koolijuhid, tegemist on õpilastega, kes õpivad teie juhitavates koolides. Vanuse põhjal on need lagastajad põhikoolide õpilased. Osa ka kutsehariduskeskuse õppurid. Seega palun tulge nüüd appi ja aidake nii meid kui tegelikult linna ja eelkõige noori endid ning õpetage neile elementaarset käitumiskultuuri, viisakust, korrektsust, eesti keelt ja suhtlemisoskust. Sellest kõigest on praegu suur puudujääk.

Me ei soovi vastanduda linna teiste koolide noortega. Vahel oleme neid majja sisse kutsunud, lubanud neil kuulata soovitud muusikat ja tegelda huvitavate vaba aja tegevustega. Kuid jällegi, riigigümnaasium ei suuda avatud linnaruumiks oleval territooriumil tegelda linna koolide sotsiaalsete ja kasvatuslike tegevustega. Iga kool peaks endale otsa vaatama ja võtma ette tegevusi, et kasvatada tänapäevaste vaadetega, viisakalt käituvaid, korrektseid ja õigete väärtushoiakutega noori inimesi. Palun mõelge kaasa ja tehke endast olenev, et noortest tuleksid inimesed.