JUHTKIRI ⟩ Looduspõlengutes põleb meie kõigi raha

Kuivade ilmade tõttu on igakevadine tuleohtlik aeg, mil sulalumest kuivav maapind püssirohutünnina igast juhuslikust sädemest süttida võib, pikenenud peaaegu suvesse välja. Mets ja maastik on nüüd jälle äärmiselt tuleohtlik ning Ida-Virumaal saime nii eelmisel kui ka alanud nädalal jälgida uudiseid metsa- ja maastikupõlengutest Konjus ja Konsus, aga mitmel pool mujalgi.

Välja on kuulutatud tuleohtlik aeg, mil tuletegemine või grillimine looduses on keelatud.

Mäletatavasti pole varem olnud sellist olukorda, kus tuleohu tõttu on riik pidanud tõsiselt kaaluma jaanitulede keelamist. Paraku on oht tõepoolest reaalne ja selleks, et juhtuks suurem õnnetus, piisab tõepoolest vaid sädemest. Selle tõenduseks on kas või läinud pühapäeval Toila vallas Konju külas aset leidnud juhtum, kus oli süttinud turbapinnas, millest olid äsja üle sõitnud mootorrattad, ning tuli võis alguse saada mootorisädemest.