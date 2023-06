TÄPSUSTUS ⟩ Katri Raik: enamikul Narva haridusjuhtidest on nõutud keeleoskuse kategooria olemas

Artiklis on öeldud, et neli direktorit on saanud hoiatuse, et nad vallandatakse, juhul kui nad hiljemalt augustiks ei esita tõendit, mis kinnitaks nende keeleoskust nõutaval tasemel. "Meil ei vasta praegu kaheksa direktori keeleoskus nõuetele," tsiteeris Põhjarannik Raiki kritiseerinud volikogu liiget Vadim Orlovi.