POLITSEI ⟩ Sillamäel ja Kauksis välkusid terariistad

Samal päeval tuli teade, et Alutaguse vallas Kauksi külas lõi 45aastane mees 46aastast meest terava esemega. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Politsei pidas lööja kinni.

Vägivald vohas tänavatel

24. juunil sai politsei teate, et Jõhvi vallas Edise külas lõid seni tuvastamata isikud 44aastast meest. Kiirabi vaatas mehe kohapeal üle.

Samal päeval teatati, et Toila vallas Kohtla-Nõmmel lõi seni tuvastamata isik 60aastast naist.

25. juunil teatati politseile, et Jõhvi vallas Kose külas lõi seni tuvastamata isik 36aastast meest. Mees toimetati haiglasse.

Samal päeval tuli teade, et Kohtla-Järvel Keskalleel toimus konflikt kolme mehe vahel. Politsei pidas konflikti alustanud 40aastase mehe kinni.

Garaažist varastati krossitsikkel

20. juunil sai politsei teate, et Jõhvi vallas Sompa külas on lukustamata garaažist varastatud krossimootorratas. Vargusega tekitatud kahju on 800 eurot.