Haridusminister Kallas: Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses toimunu pärast peavad ametist lahkuma ka ministeeriumi ametnikud

"Aga ministeeriumi ametnikele, kes kutsehariduse valdkonnas on pikalt töötanud, nende jaoks, ma saan aru, see ei olnud üllatus," ütles Kristina Kallas teisipäeval Vikerraadio saates Uudis+."Ja eks ministeeriumi ametnikud peavad siin ka selle eest vastutuse võtma. Sest kui nende teadmisel on see aastaid toimunud, siis ka seal on vaja vastutus võtta."

Kallase sõnul tehakse haridus- ja teadusministeeriumis ümberkorraldused. "See on selge, et ei saa need inimesed jätkata, kes on tegelikult teadnud selle olukorra olemasolust väga pikalt," sõnas Kallas.

Haridus- ja teadusministeeriumis töötab otseselt kutsehariduse valdkonnaga kümmekond inimest. "Ma jätan praegu nimed nimetamata, aga selge on see, et ka seal peavad inimesed vastutuse võtma ja me praegu sellega ka tegeleme," ütles Kallas. "Nad kõik peavad tegelikult endale otsa vaatama. Ma ei saa öelda, et üks inimene üksinda selle eest vastutab. Vastutab nii valdkonnajuht, vastutab inimene, kes seda osakonda juhib. Me kõigi nendega tõsiseid vestlusi selle vastutuse võtmise osas praegu peame. Ma olen sellega nõus, et ministeerium ei saa öelda, et vastutab ainult koolidirektor. Vastutavad ka ministeeriumi ametnikud."

Esmaspäeval lahkus haridusministri nõudmisel ametist Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets. Põhjuseks oli, et pool aastat kestnud teenistusliku järelevalve käigus ilmnes, et koolis toimuv õpe ei vasta aastaid seadustele ja toimub suuremas osas vene keeles.

Põhjarannik kirjutas teisipäevases juhtkirjas, et põhjendatud on küsimus, kes ja millisel moel ministeeriumist vastutuse võtab. Ministeeriumi jaoks, kes on Ida-Virumaa kutseharidukeskus haldaja riigi poolt, ei saanud need puudused, mis järelevalve õiendis välja on toodud, tulla üllatusena. "Ministeerium on aastaid jaanalinnu kombel pea liiva sisse peitnud. Olgu siis mugavusest või ka poliitilistest suunistest lähtudes," märkis Põhjarannik juhtkirjas.