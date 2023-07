ANVAR SAMOST ⟩ Koolide lõpuaktustel tähistame Eesti tegelikku iseseisvuspäeva

Aga tean, et oli peresid, kus lipp läks masti juba mitu päeva enne võidupüha, tähistamaks tütre või poja keskkooli lõpetamist.

Kuulun ka ise nende sekka, kelle laps kevadel gümnaasiumi lõpetas. Istusin aktusel, vaatasin ja kuulasin lõpetajaid, vanemaid ja õpetajaid ning mõtlesin, et just need sellel nädalal üle kogu Eesti toimunud lõputunnistuste kätteandmiste pidulikud hetked ongi tegelik Eesti iseseisvuspäev.

Noortest inimestest sõltub see, kas Eesti jääb, kasvab, areneb ja võidab. Tulgu head või halvad ajad, teisi Eesti asja edasiviijaid ei ole.

Iga põlvkond, iga aastakäik on loomulikult erinev. Selle nägemiseks ei pea käima paljudel lõpuaktustel või elama 50aastaseks. Loomulikult aitab näha, kui endal on lapsed ja nendel on sõbrad või siis sarnaselt minuga on võimalus käia mõned korrad aastas keskkooliõpilastele mõnda tundi andmas. Veel parem, kui on mingi ettekujutus sama aastakäigu noortest mõnes naaberriigis.

Keskkoolipingist ellu astujatega suhelnult olen Eesti suhtes väga lootusrikas. Need tunded ja väärtused, mida mäletan laulva revolutsiooni ja taasiseseisvumise aastatest, on kõik olemas, aga vabas maailmas kasvanutel on ka kogemust ja hoiakuid, mida minu põlvkonnal ei saanud olla.