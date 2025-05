Tänavusele keemikute päevale paneb rokiliku punkti Terminaator

Solisti ja paljude lugude autori Jaagup Kreemi eestvedamisel praeguseks juba 38 aastat tegutsenud bänd on jõudnud Eesti inimeste südamesse nii energiliste rokilugudega, nagu "Portselanist tüdruk" või "Muinasjutu mets", kui lüüriliste ballaadidega, nagu "Torm" ja "Juulikuu lumi". Terminaator on välja andnud 10 stuudioalbumit, kaks kogumikku ja kaks kontserdisalvestist, kirjutanud muusika kahele muusikalile ning võitnud kahel korral Raadio 2 aastahiti valimise. Terminaator on andnud ligemale tuhat kontserti. 2022. aastal tähistas Terminaator 35 aasta juubelit Saku suurhallis väljamüüdud suurkontserdiga "Eesti suurim rockshow", mida külastas ligikaudu 8000 inimest.

"Meie õnn on see, et meie oleme kogu aeg teinud eestikeelset muusikat," tõi Jaagup Kreem mõned aastad tagasi Eesti Päevalehe intervjuus välja ühe põhjuse, mis on aidanud bändil nii kaua püsida ja leida fänne mitmest põlvkonnast. "Kui teed oma asja ausalt, endale ja publikule valetamata, siis ma ei näe põhjust, miks peaks lood kuidagi halvasti vananema."