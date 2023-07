Alutaguse valla kolmes lasteaias käib kokku 170 last, õpilasi on kolme kooli peale kokku umbes 400.

Koolijuhtide hinnangul ei ole ükski Illuka kooli ega Mäetaguse põhikooli tänavustest lõpetajatest suundumas Iisaku gümnaasiumisse. See tähendab, et Iisaku gümnaasiumiastmes saab arvestada eelkõige vaid oma piirkonna õpilastega, keda on kestliku gümnaasiumi pidamiseks liiga vähe. Ka Iisaku gümnaasiumi põhikooli lõpetajatest soovivad rohkem kui pooled jätkata õpinguid mujal.