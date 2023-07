JUHTKIRI ⟩ Kohtla-Järve kibe eeskuju

Kohtla-Järve on suure koondamislaine ette võtnud pärast sundseisu sattumist. Pidevalt kahanev linnaelanike ja maksumaksjate arv ei võimalda endisel moel ülal pidada kõiki linnaasutusi ega hoida ametis kõiki töötajaid. Samas on igasugune tegevuse ja töökohtade koomaletõmbamine inimlikus mõttes kibe ja põhjustab meelehärmi. Kuid arvestades toimuvat, ei ole ka oluliselt paremaid valikuid.

See, kuidas Kohtla-Järve maadleb üle võimete kasvanud kulutustega, võib saada eeskujuks ka mitmetele teistele linnadele ja valdadele. Rahaline olukord on erinev, ühtedel on kaelas suuremad laenud, mille järsult tõusnud intressid toimetulemist pigistavad, teistel on hingamisruumi rohkem. Kuid maksumaksjate vähenemine ja samal ajal kulude kasvamine on võrrand, millega on vastamisi kõik siinsed omavalitsused.