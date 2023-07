PÄEVA PILT ⟩ Jõhvi keskväljak muutus korraks erkpunaseks

Keskväljaku kasutusõigust omava firma East Capital Ida-Viru regiooni juht Anneli Mänd ütles, et väljakule tuleb veidi üle 40 parkimiskoha, veidi üle poole väljakust jääb jalakäijate alaks, kuhu paigaldatakse tänavu sügisel või järgmisel kevadel lillekastid ja välimööbel. "See lahendus ei tule nii ilus, nagu algul plaanisime," tõdes ta, "kuid väljak saab vähemalt korda ja tulevikus on võimalik seda paremaks teha."