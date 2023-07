VIDEO ⟩ Jahimeeste kokkutulekule Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis kogunes tuhandeid inimesi

Eest Jahimeeste Seltsi president Margus Puust ütles, et Kohtla-Nõmmele on lisaks jahimeestele tulnud kokku ka nende pereliikmed ja palju teisi jahindushuvilisi. "Jahindus on selline tsunftiasi. Mida rohkem maailmas jahindust rünnatakse, seda rohkem on jahindus mujal maailmas kookonisse tõmbunud. Meie taha olla kusagil peidus, tahame olla nähtavad. Meie üks väga suur töö on selgitada ülejäänud Eesti rahvale, miks jahindust on vaja," sõnas ta.