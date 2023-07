Peatükk Katri Raigi raamatust ⟩ Hatelka, hall kardinal ja uus võim

"Meie ostame" on kohandus Keskerakonna toonasest loosungist "Teised räägivad, meie teeme". Aastakümneid oli Narvas üks võim, üks seltskond, kes volikogus istus, ning iga-aastases linna eelarves olid nimelised read: volikoguliikmest lasteaiajuhataja sai majale uue fassaadi ja volikoguliikmest spordiklubijuht sai oma klubi toetuseks 80 000 eurot. Kui nad enam koalitsiooni ei kuulunud, siis raha ka enam ei saanud. Neid summasid nimetatakse hatelkadeks, see tähendab saadiku soovideks. Ning nendes hatelkades ei nähta midagi imelikku tänaseni.

See ei ole kõik, mis koalitsioonisaadikule justkui sünnipäraselt kuulub. Volikoguliige saab tasu, Tallinna järel suuruselt teise summa ehk 80 protsenti alampalgast, komisjoni esimees alampalga. Võib ju tunduda, et alampalk pole teab mis unistuste summa, ent umbes pooled Narva inimesed saavadki alampalka, vähemalt ametlikult − selle eest, et nad päevas kaheksa tundi töötavad. Aga see ei ole veel kõik. Koalitsioonisaadikud kuuluvad linnaasutuste nõukogudesse ning neile makstakse ka selle eest raha. Kompetents ja panustamine pole seejuures olulised näitajad. Tõsi, viimaste valimiste järel on õnnestunud neid summasid vähendada ja mitmest nõukogust raha ei saada, aga sellest vähkkasvajast pole ühe pauguga vabaneda võimalik. Püüdsin, ausõna püüdsin. Nõukogudest võiks pikemaltki rääkida, aga ei taha lugejat kommunaalpoliitikas lõplikult pettuma panna. Need kuulsad nõukogud ei eksisteeri ju kaugeltki vaid Narvas.