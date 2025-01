NÄDALA KUJU Ivan Sergejev

Möödunud nelja aasta jooksul ongi õnnestunud põlevkivitiival paljud poldid, mis seda lennuki küljes hoiavad, lahti kruvida. Sergejevi ponnistustega on ka uus tiib tellitud, aga kohale on sellest jõudnud praeguseks vaid üksikud jupid. Me ei tea veel, kas tulevad ka kõik ülejäänud vajalikud osad ja kinnitused ning kas see võimaldab lennata. Aga lootust ja usku, et see nii läheb, on Sergejev püüdnud kõvasti süstida.