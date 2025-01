Jelena Vilinski ei pelga oma tiiva alla võtta ka suurtes võlgades maju

Jelena Vilinski sõnul peaksid kõik kohtlajärvelased ühiselt pingutama selle nimel, et neil oma kodulinnas ilus ja mõnus elada oleks.

22 aastat tagasi Ravi 7 korteriühistut juhtima asunud Jelena Vilinski sai majahalduri tööga nii hästi hakkama, et paljude teistegi Kohtla-Järve majade elanikud ta enda ühistu etteotsa kutsusid. Nüüdseks juba 14 ühistu haldur kinnitab, et kõikidest majas tekkivatest muredest saab jagu, kui elanikud ise on hakkajad ja huvilised.