Jelizaveta Žarkova ja Sofia Germ avasid ühisnäituse

Kohtla-Järve kunstide kooli kunstiosakonna juhataja Aarne Hanni märkis näitust avades, et isikunäitusel jagab kunstnik vaatajaga eelkõige oma maailmavaadet. "Olgu täiskasvanu või noor, on ta päevakangelane, kes kostitab vaatajaid oma kunstiga."

Jelizaveta ja Sofia on sõbrannad olnud lasteaiast saati ning kunsti hakkasid nad samuti koos õppima. Teel kunstimaailma on neid saatnud Kohtla-Järve kunstnik Olga Žarkova, kes sütitas nii oma tütart Jelizavetat kui ka tema sõbrannat Sofiat kunstihuviga sedavõrd, et nad mõlemad pärast viieaastase õppekursuse läbimist õpinguid vabaklassis jätkasid. Nüüdseks on nende loomekatsetused kestnud juba kolm aastat, vaatamata sellele, et õppimine ja muud tegevused vaba aega eriti ei jäta.