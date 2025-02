EERO ERGMA Helistamispettused: kuidas end kaitsta ja vältida rahalist kahju?

Siinkohal on oluline rõhutada, et kaarti saab sulgeda ainult pangasüsteemis ja see ei nõua kaardi füüsilist kohalolu. PIN-kood on mõeldud ainult kliendi enda tehingute kinnitamiseks ega tohiks mitte kunagi teistele isikutele kättesaadav olla.

Petturite taktika: hirmutamine ja usalduse kuritarvitamine

Petturid manipuleerivad ohvritega, kasutades hirmutaktikat ja valet. Sageli räägitakse, et ohver aitab tuvastada korrumpeerunud pangatöötajaid või koguda tõendeid. Tegelikkuses pole pangal ega politseil kunagi vaja kliendi koostööd sellisel viisil − see on alati pettus. Helistamispettuste vältimiseks on kõige olulisem säilitada rahu ja katkestada kahtlane kõne kohe.

Praktika näitab, et lühikese telefonivestluse jooksul suudavad petturid tekitada ohvris valehirmu, et tema säästud on ohus. Sellises olukorras ollakse valmis järgima petturite juhiseid, sealhulgas valetama tehingu asjaolude kohta pangatöötajatele.

Ükski pangatöötaja ega politseinik ei küsi kunagi PIN-koodi ega juhenda klienti oma sääste sularahas üle andma.

Rahamuulad: lihtne raha või tõsised tagajärjed?

Petturite skeemidega kaasneb tihti ka rahamuuladeks värbamine − inimesed, kes aitavad kurjategijatel välja petetud raha edasi liigutada. Sageli meelitatakse noori sotsiaalmeedia kaudu lihtsat raha teenima.

Kuigi alguses võib selline tegevus tunduda süütu, on see seadusevastane ja viib tõsiste juriidiliste tagajärgedeni, sealhulgas kriminaalkaristuseni. Lisaks võivad rahamuulad sattuda finantsteenuste kasutamisel suurtesse raskustesse, näiteks pangakontode blokeerimise tõttu.