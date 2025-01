ÜKS KÜSIMUS Kuidas riik kavatseb leevendada perearstide puudust?

Perearstide puudus on tõesti kõige suurem mure, sest perearstid ja pereõed on need, kelle poole inimene esmajärjekorras pöördub. Viimased kuus kuni seitse aastat on eraldi tähelepanu pööratud esmatasandile, pikendatud perearstide õpet kolmelt aastalt neljale, et nad tuleksid toime laiema ringi tervisemuredega, koolitustellimust suurendatud, ka sel aastal. Viimasel sügisel alustas 35 noort perearsti. 10 aastaga, kui me suudame neid kõiki Eesti tervishoius hoida, on 350 noort perearsti alustamas ja selline maht võimaldab asendada pensionile siirduvad perearstid.