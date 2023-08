2022. aasta alguses teavitas Narva haigla juhtkond esimest korda plaanist Vestervalli tänava polikliinik sulgeda ning koondada kõik arstid ja tervishoiuteenused Haigla tn 1 paiknevasse ravikompleksi. Nüüdseks on arstide ja teenistuste ümberkolimine lõpule jõudmas.

Taastusraviosakond kolis uude ravikorpusesse samal, 2022. aastal ning nüüd on kõik nende pakutavad teenused koondunud Haigla tänava ravikompleksi 6. korrusele. Erandiks on esialgu vaid taastusravi- ja spordiarst: tema kabineti puhul kehtivad erinõuded ning Narva haigla alles kaalub, kuidas ja kuhu see sisustada.