Toila volikogu hääletas Jõhviga ühinemise poolt

Samuti tõi Neiland oma vastuhääle põhjenduseks asjaolu, et erinevalt Toila vallast on Jõhvil võlakohustused ligi 10 miljoni euro ulatuses, mis pärast liitumist langevad ka praeguse Toila valla elanikele.

Volikogu esimees Etti Kagarov ütles selle argumendi vastuseks, et Toilalgi on ettevalmistatud mitmeid projekte, mis on kohe käivitumas ning milleks tuleb võtta laenu ning see on ka ühinemislepingusse sisse kirjutatud.