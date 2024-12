Konflikt Narva muuseumis jätkub: minister palub linnavalitsuselt tuge

Narva linnuses tegutseva SA Narva Muuseum asutajateks on Eesti riik ja Narva linn, kuid kevadest saadik on selle juhtkonnas lõõmanud avalik konflikt, kui linna esindavad nõukogu liikmed on rünnanud muuseumi tegevjuhti Maria Smorževskihh-Smirnovat. Ministeerium on aga tema kaitsele asunud, süüdistades linna esindajaid Eesti mäluasutusse sobimatute väärtuste kandmises.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik