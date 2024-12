Ahtme saun alustas taas tööd

Ahtme sauna senine operaator AS Vekoolis keeldus sügise alguses saunateenuste osutamise lepingut pikendamast, ent linnavõimud lubasid, et leilisõpradel on ka edaspidi võimalus Ahtmes saunamõnusid nautida. Kaks nädalat tagasi avaski Ahtme saun taas uksed.