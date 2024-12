Kohtla-Järvel muutub spordiga tegelemine kallimaks

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo sõnas, et kuigi protsentides võib hindade tõus olla suur, tuleb arvestada, et siiani on linna spordiklubid saanud spordibaase kasutada sümboolse tasu eest. "See, et meil maksab mõne kooli ujula nelja raja kasutamine vaid viis eurot, ei ole mingit pidi mõistlik. See on põhimõtteliselt tasuta, sest ei kata ära isegi seda kulu, kui treenijad duši all pesemas käivad," sõnas ta.