Jõhvi volikogu kiitis ühinemise Toilaga heaks

Kui volikogu esimees Vallo Reimaa vastas, et tellitud analüüsi kohaselt on otsesed ühinemisega seotud kulud ligi 300 000 eurot, millest kaks kolmandiku kulub uute planeeringute koostamisele ja ülejäänu koondamiskuludeks, siis Naumkin sellega rahule ei jäänud ja väitis, et ta ei saanud ikkagi vastust. Tema sõnul on tegemist poliitiliselt motiveeritud otsusega ning tema pooldaks ühinemist, kui sellesse oleks kaasatud ka Kohtla-Järve linn.