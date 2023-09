Sillamäe muuseumis asub giidina tööle Tartust pärit Silver Sild

"Sillamäe ei ole mulle võõras koht: siin elab mu vanaema, käisin tal siin tihti külas. Siia kolimine ei olnud juhuslik otsus − mu abikaasa sai Narvas õpetajana tööd. Otsustasime tulla Sillamäele elama, sest see on ilus, elujõuline ning huvitav koht. Ja siit pääseb lihtsalt ka Narva," rääkis Sild.

Ta märkis, et endale tööd otsides ei osanud ta muuseumile mõeldagi, ent pakkumine siia giidiks tulla tundus köitev. "Vastasin entusiasmiga, ehkki minu elukutse on seotud turismiga ja ma pole varem selles valdkonnas tegutsenud. Aga olen palju reisinud, Tartus olin soome-ugri seltsi aktiivne liige ja korraldasin üritusi ning ajalugu on mind alati paelunud."

Juba esimestest tööpäevadest saati on Sild suure huviga Sillamäe ajaloo uurimisele pühendunud.

"Selle kandi arengus on palju kihte, mis vajavad uurimist," rõhutas ta. "Jõgi, meri, sadam − see on strateegiline koht, seetõttu on inimesed siia ajast aega pürginud. Põnevaid leide on kaugemast ajaloost, kuid mulle on sama põnev ka see, mis toimus pärast sõda, millised olid linna taaselustamise mõtted, kontseptsioon. Mind huvitab ka see, kuidas kujuneb siin elu tänapäeval."