VIDEO JA PILDIGALERII ⟩ Jõhvi parki kolinud kaevurite päevast sai taas Ida-Viru suurim rahvapidu

"Sellist pidu ei osanud oodatagi. Olen meeldivalt üllatunud ja usun, et Jõhvis saadab seda ka edaspidi edu," ütles Estonia kaevanduse mäemeister Vjatšeslav Košelev, kes kuulus kaevuritöö kõrvalt paarkümmend aastat ka Eesti paremate pikamaajooksjate hulka. Ta tõdes, et viimasel paaril korral, kui pidu peeti Kohtla-Nõmmel kaevandusmuuseumis, jätsid nii ta ise kui paljud tema töökaaslased sinna minemata, sest suletud kaevandus ei tundunud sobiva peopaigana.