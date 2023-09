Kohtla-Järve linn langenud puulehtede äravedu enam ei korralda

Abilinnapea Erik Setškovi sõnul on põhjusi mitu. "Esiteks peame eelarvet säästma ning saame nüüd 25 000 eurot, mille mullu lehekottide äravedamisele kulutasime, linnaelanike pakilisemate vajaduste rahuldamiseks kasutada. Pealegi hinnad üha kerkivad ja pole välistatud, et praegu oleks see teenus mullusest veelgi kallim," selgitas ta.

"Teiseks panid inimesed lehekottidesse lisaks lehtedele ka olmejäätmeid ning peitsid lehtede alla isegi ehitusmaterjale, mille eest linn pidi lisatasu maksma." Kolmandaks oli see tema sõnul ebaõiglane eramajade omanike suhtes. "Kortermajade juurest veeti lehed ära, eramajaomanikud aga − samasugused maksumaksjad − utiliseerisid puulehti alati ise. Nüüd on kõik ühesugustes tingimustes."

Kohtla-Järve linna heakorraeeskirjas on öeldud, et kinnistu omanik on kohustatud aasta ringi puhastama ja korras hoidma oma krundi siseterritooriumi ning sellega külgneva puhastusala, mis teede ja tänavate äärsetel kruntidel ulatub krundi laiuselt sõiduteeni. Ehitiste ja kinnistute vahelisel maa-alal on puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline telgjoon. Pärast lehtede kokkuriisumist peavad korteriühistud need nüüd ise nõuetekohaselt utiliseerima.