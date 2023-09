Pärimusmuusikud lähevad Ida-Viru koolidesse tuurile

Eesti pärimusmuusika keskuses on valminud koolikontserdi kava, kus muusikud Lauri Õunapuu ja Cätlin Mägi tutvustavad eesti rahvapille. Sealjuures esitavad nad samast paikkonnast pärit taaselustatud muusikat, mis on kokku kogutud raamatutest või arhiivi varasalvedest.

Pärimuslabor on Ida-Virumaal liikvel 19. septembrist 5. oktoobrini, tuues oma kandi pärimusmuusika Iisaku, Mäetaguse, Illuka, Jõhvi, Kohtla-Järve, Maidla, Lüganuse, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Ahtme, Toila, Sillamäe ja Sinimäe koolidesse, kokku 23 õppeasutusse. Detsembris on kavas külastada ka Narva koole. Kõik kontserdid on kultuuriministeeriumi, Eesti kultuurkapitali ja Eesti rahvakultuuri keskuse toel koolidele tasuta.