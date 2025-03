Kaks Jõhvi poetessi jagasid Toilas lava ja oma karmimaid luuleridu

Armastus on vahel ka irooniline ja müstiline, karm ja teeb haiget. Just sellisest teistsugusest armastusest rääkisidki sel õhtul kõlanud luuleread, mille on kirja pannud Anneli Lamp ja Heili Konsa. Muusika ja lauluga mahendas meeleolu Hannes Konsa. Sellest ka salongiõhtu pealkiri "AHH!!!" − armastuse hirmutav hurm.