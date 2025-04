"Jazzkaar" üllatab kontsertidega Jõhvi bussijaamas, raamatukogus ja kaubanduskeskuses

""Jazzkaare" linnaruumiprojekti kontserdid on tasuta, et viia džässmuusikat kohtade ja inimesteni, kelleni see muidu ei pruugi jõuda," selgitas "Jazzkaare 2025" linnaruumiprojekti üle-eestilise programmi koordinaator Kati Tihkan.

"Meil on hea meel, et sel aastal jõuavad "Jazzkaare" linnaruumikontserdid ka Ida-Virumaale," lisas linnaruumiprojekti koordinaator Kerli Peetsalu.

Raamatukogus pole džässmuusikat kõlanud

Tegu on üllatuskontserdiga, seega esinejaid ei saa ette reklaamida. "Üllatuskontserdil on oma võlud ja valud. Head üllatused, mida "Jazzkaare" linnaruumiprojekt kindlasti on, on alati vahvad, aga väga tahaks, et teadmine kontserdist jõuaks ka inimesteni," kommenteeris ta.