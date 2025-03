Teatriresidentuur "Sündinud Jõhvis" tuleb uuel katsel

Kolmeaastase programmina mõeldud "Sündinud Jõhvis" esimene pääsuke pidi lendu minema 2023. aasta hilissügisel. Selle soovis Jõhvi kontserdimajja luua eelmine kultuuriminister Piret Hartman, et maakonnakeskuses tekiks uut moodi teatri pesa, aga uue ministri Heidy Purga ajal jättis riik uue algatuse toetuseta.

Jõhvi kontserdimaja direktor Mihhail Kastristki, kes oli teatriresidentuuri pikalt ette valmistanud, oli kultuuriministeeriumi otsusest löödud. "Aga meie moto on, et me ei jää nurka nutma," tõdes ta, leides uue mõttekaaslase Jõhvi vallavolikogu esimehes Vallo Reimaas.