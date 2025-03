Soome tippmuusikud toovad Jõhvi gongidžässi

Mika Kallio on kokku pannud mitmekülgse ja loomingulise ansambli, mille liikmed valdavad lisaks oma põhipillidele ka gongide mängimise süvitsi viimistletud kunsti. Kallio loob gongide ja löökpillidega avara ja meditatiivse helimaailma, mida täiendab loominguline süntesaatori kasutus.

Kallio neljanda sooloalbumi "Gong Odyssey" andis juunis 2022 välja plaadifirma Eclipse Music ning selle keskmes on gongid. Kallio eesmärk oli uurida metallist löökpillide ja analoogsüntesaatorite erinevaid kõlavõimalusi. Turnee kontsertidel improviseeritakse "Gong Odyssey" teemadel.

Erakordse kunstilise kontseptsiooniga projekt on Soomes pälvinud sooja vastuvõtu ning äratanud ka rahvusvahelist huvi. Eesti publikule on Mika Kallio tuttav eelkõige oma pikaajalisest koostööst kitarrist Ain Aganiga, kuid "Gong Odyssey" kontserdid toovad ta esimest korda Eestisse ainulaadse ansambliga.

"Publiku tagasiside on olnud väga eriline!" rääkis Kallio. "Inimesed on kirjeldanud muusikat kui rahustavat rännakut argipäevast eemale, gongide vibratsioonid loovad neile rahu ja heaolu tunde. Olen põnevil, et saame nüüd oma muusikat ka Eesti publikule esitada!"