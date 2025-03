Ida-Virumaal algasid ülevaatused eelmisel reedel, kui oma oskusi näitasid lastekoorid, keda pürgib üldlaulupeole seitse. Ahtme kunstide kooli dirigent Olga Portnova tunnistas enne ettelaulmist, et on oma lastekooris väga kindel. "Oleme omandanud repertuaari, meil on Ahtme kunstide koolis tugev koosseis. Esimeses eelproovis saime väga hea tagasiside, et meil on väga hea kolmehäälsus ja kõlame puhtalt," rääkis ta.