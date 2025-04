Paruness, kes kavaldas üle saatana. Spioonist naishärjavõitleja. Kriminaalne nunn. Mis neid kõiki ühendab? See, et need on reaalselt elanud daamid von Rosenite suguvõsast, mis on olnud Eestiga seotud juba kaheksasada aastat. Mart Sander, kes daamide saladused suvemüsteeriumiks kirjutas, jagab lava Triin Lellepiga. Katkendit suvelavastusest sai näha märtsis Mäetaguse mõisas toimunud kuninglikul jahisöömaajal.

Foto: Maila Meldre