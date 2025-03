Kolmes Ida-Virumaa linnas kõlab Bachi ja Händeli looming

340 aastat tagasi, 1685. aasta märtsis sündisid seitsme põlvkonna muusikute järeltulija Johann Sebastian Bach ja õukonnakirurgi poeg Georg Friedrich Händel − kaks geeniust, kelle muusikaline pärand sai kõrgbaroki säravaimaks tipuks. Paradoksaalsel kombel ei kohtunud need kaks heliloojat elu jooksul kordagi.

Kontserdikavas "Bach vs. Händel. 340. aastapäev" pakuvad Narva sümfooniaorkestri kammeransambel Anatoli Štšura juhatusel ning rahvusvaheliselt tunnustatud solistid Ivo Posti (kontratenor), Anastassia Tšernjak (oboe) ja Liam Keneally (viiul) publikule kahe geeniuse põnevat muusikalist duelli, mis koosneb vokaal- ja instrumentaalmuusika parimatest näidetest. Esitamisele tulevad Händel aariad kuulsast oratooriumist "Messias", ooperitest "Julius Caesar" ja "Alcina", Bachi aaria "Jõuluoratooriumist", kontsert oboele, viiulile ja orkestrile ning üks neljast orkestrisüidist.

Ivo Posti on õppinud Tartu ülikoolis ajalugu ning klassikalist vokaali Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis ja Haagi kuninglikus kontservatooriumis. Postil on lai repertuaar ning ta on teinud koostööd Hollandi rahvusooperiga, Vanemuise teatriga ja festivaliga "d'Aix-en-Provence". Narvalased mäletavad teda ka Narva muuseumi teadusjuhi ja direktorina.