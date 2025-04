Arabeski kevadkontserdil säras valgus igal sammul

Tantsuansambli juhendaja Tatjana Tarakanova sõnul õpetavad nad lastele erinevaid tantsusuundi, ehkki tema enda sügav veendumus on, et tantsukunsti alus ja tipp on klassika. "Kuid me tantsime kõike, mis lastele meeldib − mitte üksnes klassikalisi kompositsioone, vaid ka karaktertantse, nüüdis- ja tänavatantse ning palju muud. Õnneks on meie kollektiivis ka poisse: meie pärl Rodion Morjakov ja oma tantsuteekonda alles alustav, kuid juba väga andekas Daniel Eapost," rääkis ta.