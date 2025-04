Narva kunstnikud ühendavad rahvatraditsioone ja nüüdiskunsti

Etnofuturism on kultuurisuund, mis püüdleb rahvapärase traditsiooni ja nüüdiskunsti ühendamise poole. Näitus "Linnutee" on pühendatud maailmaloomise müütidele ja mütoloogiliste olendite osalusele neis lugudes, samuti sellele, kuidas need pildid võivad kajastuda eri suundade kunstnike loomingus.

Soome-ugri rahvaste seas, nagu ka paljudes teistes kultuurides, on meie maailma looja tihti lind ja maailm sünnib munast. Lõunamaa on lindude maa, soojust ja valgust täis maa, mida vastandatakse põhjamaale, mida peeti pimeduse maaks. Nende kahe maa vahel voolas suur jõgi ja taevasel teel kulges Linnutee, mis õhtuti märtsis-aprillis suundub põhjast edela poole, olles rändlindude tee. Samuti on nendel kuudel soome-ugri rahvaste seas tavad ja pidustused, mis on seotud lindude saabumise ja külma vaimu väljaajamisega.