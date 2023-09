Narvalased kogunevad Raekoja platsile Katri Raigile toetust avaldama

"Katri on selle linna heaks teinud palju ägedaid asju," sõnas Raekoja platsil rahvakogunemist korraldav kurikuulus Narva kunstnikust aktivist Vladimir Kaštan. Mis puudutab Raiki tabanud kriitikat, siis Kaštan on veendunud, et Raik on lihtsalt laimu ohver ning linna hädade ja probleemide tõelised süüdlased istuvad pealinnas ja Narva volikogus.