Renata Laas ütleb, et on aastakümneid koolis töötanud, sest armastab oma tööd. "Nii kui kooliukse lahti teen, ma kohe naudin seda. Kui ise tunned, et see töö endale meeldib, siis see kandub edasi ka õpilastesse. See on nagu nakkushaigus!" sõnab ta.