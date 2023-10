Arhitektuurikonkursi võidutöö muudaks Narva Peetri platsi autode parklast puhkealaks

Narva Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks oli leida Peetri platsile ja selle ümbritsevale alale uus visioon ja ruumiline lahendus, et luua Narvale inimsõbralik ja atraktiivne peaväljak.

Linnavalitsuse soov oli võistluselt saada idee Peetri platsi liikluskorralduse täpsustamiseks, et praegune autokeskne asfaldiväljak muutuks jalakäijat arvestavaks ja kutsuvaks linnaruumiks, kus saaksid toimuda avalikud üritused, arvestades samas lähedalasuvast piiripunktist tulenevate nõuetega.

Arhitektuurivõistlusele kvalifitseerus kolmteist ideekavandit, millest parimaks tunnistati büroo Arhitekt Must poolt pakutud lahendus „Piiritaja“.

„Peetri plats pole kohalike jaoks enam ammu linna keskväljak, olulisi sündmusi toimub siin vaid paar korda aastas ning muul ajal on ala parkla staatuses. Ühtlasi on see üks jalakäijavaenulikumaid kohti Narvas, kus valitseb liiklusmüra ja õhusaaste. Soovime luua Peetri platsile ilusa ja kaasaegse linnaväljaku, vabaneda parkimisest keset platsi ning liita Peetri platsiga taas ka Puškini skvääri kolmnurkse osa,“ sõnas Narva arhitektuuri ja linnaplaneerimise ameti direktor ja žürii liige Kaie Enno.