EOK esimees Aidu veespordikeskusest: oleme uue Ida-Virumaa maamärgi loomise juures

"On hea meel, et Aidus hakkab esimene etapp valmis saama, mis tagab kindluse, et spordi- ja vabaajakeskusest tekib uus tõmbekeskus paljudele inimestele. Suurepärane tunne on olla ühe uue Ida-Virumaa maamärgi loomise juures. Just sellistes kohtades nakatuvad inimesed tervislike eluviiside ja liikumise pisikuga. Ja ei saa ära unustada ka keskuse olulisust meie spordialaliitude võistlusspordi suundade arengus," sõnas Sõõrumaa.