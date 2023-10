Kohtla-Järve tahab taastada noortevolikogu töö

Kohtla-Järve noortekeskuse direktori Alissa Linteri sõnul tuli mõte linnas taas noortevolikogu tööle panna juba ammu. "Proovisime seda käivitada kaks aastat tagasi, kuid toona ei leidunud sellele tuumikut, nüüd aga on liidrid olemas ning loodan, et neil õnnestub kavandatu teoks teha," ütles ta, lisades, et ka Kohtla-Järve linnavalitsus ja volikogu toetavad seda algatust igati.